Reajustes nos planos de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou na semana passada o porcentual do reajuste anual a ser cobrado pelas administradoras de planos de saúde. A partir deste mês, o reajuste por variação de custos para as mensalidades dos planos individuais e familiares é de 5,42%. Esse acerto só poderá ser feito na data de aniversário do contrato do associado. O diretor de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, João Luís Barroca, lembra que, por conta de toda a mudança da legislação que regulamenta o setor, algumas empresas não repassavam aumentos há mais de 12 meses. Nesse caso, os associados terão de arcar, além do porcentual de reajuste, com um resíduo que vai variar conforme a situação de cada operadora, explica Barroca. No caso de um consumidor que teve o último aumento em julho de 1998, por exemplo, o resíduo será correspondente ao período em que permaneceu sem sofrer o aumento. Os usuários que estão há mais tempo sem reajuste terão um porcentual de resíduo maior. De acordo com a ANS, o resíduo médio será de 1,40%. Nesse caso, o associado terá um aumento em torno de 6,82%. Todas as empresas que têm autorização para aplicar o reajuste terão de especificar nos boletos de cobrança o índice autorizado (5,42%) e o índice referente ao resíduo separadamente. Para saber o porcentual correto que o seu plano de saúde poderá aplicar e certificar-se de que ele foi autorizado pela agência basta consultar o link abaixo ou ligar gratuitamente para o Disque Saúde (0800-611997). A operadora que não constar na relação da ANS não poderá alterar o valor da mensalidade. Caso isso ocorra, o associado deverá registrar queixa na ANS ou nos órgãos de defesa do consumidor.