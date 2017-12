Reajustes salariais não afetarão inflação A retomada do crescimento do rendimento médio dos trabalhadores não irá afetar os índices de inflação, pelo menos até fim do ano que vem. Segundo economistas, o risco dessa recuperação dos rendimentos provocar aumento da demanda a ponto de pressionar os preços é quase nulo, já que a massa salarial caiu por 18 meses seguidos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados do IBGE indicam que o primeiro semestre do ano terminou com queda de 2,1% no rendimento médio real das pessoas ocupadas. De junho do ano passado para junho deste ano, a renda, após 18 meses em queda, aumentou 0,8%, em função do crescimento em quatro das seis regiões metropolitanas pesquisadas. Para o consultor da MB Associados Celso Toledo, a tendência é de que os salários tenham reajustes, na melhor das hipóteses, no mesmo patamar dos índices de inflação. O economista reforça que, nos níveis em que se mostra, o aumento do rendimento ainda é tímido para provocar crescimento de vendas suficiente para afetar os preços. O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, salienta que, para que a recuperação da renda real sirva de combustível para o crescimento da demanda, é preciso que os aumentos salariais superem a inflação futura. Do contrário, o valor a mais a ser recebido servirá para cobrir, em parte, perdas passadas do poder aquisitivo. Heron lembra, como exemplo, que o IPC acumulado de 2,97% em julho e agosto na Grande São Paulo corresponde a praticamente metade dos reajustes salariais anuais concedidos até agora. O economista acrescenta ainda que os itens que mais contribuíram para o aumento do custo de vida têm imposto embutido, o que também colabora para enxugar a demanda.