Real ABN Amro financia compra de aquecedor O Banco Real ABN Amro lançará, na segunda quinzena de agosto, uma linha de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para o financiamento de aquecedores solares. O CDC Aquecedor Solar estará disponível para os correntistas do banco a partir da segunda quinzena deste mês. O gerente de financiamento e empréstimos da instituição, Eduardo Germano, destaca que as taxas de juros mensais desta nova linha de crédito variam de 3,0% a 3,5% e terá um prazo de pagamento de 24 meses. O banco irá financiar 90% do equipamento. ?Uma das nossas exigências é que o cliente pague 10% do valor do equipamento de entrada. O restante é financiado em até 24 meses?, avisa. A linha de crédito para aquecedores solares tem o valor total de R$ 27 milhões. O gerente de financiamento e empréstimos do Real ABN Amro tem a expectativa de efetuar cerca de 7,5 mil operações até o final deste ano. Até o final de agosto, o novo produto estará disponível para clientes do interior de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Em setembro, a linha de crédito já estará disponível em todo Brasil. O financiamento está aberto apenas aos correntistas pessoa física e pessoa jurídica do banco. O correntista poderá se dirigir à agência do banco em que tem conta para solicitar o empréstimo. Um representante da agência indicará o revendedor de aquecedor solar mais próximo para que seja realizada uma análise do projeto e da instalação do aquecedor solar no prédio ou residência. Após a definição do equipamento e do preço da instalação, o banco libera o financiamento e deposita o dinheiro na conta corrente do fabricante ou revendedor. O Real ABN Amro fechou uma parceria com três empresas fabricantes de aquecedores solares: Transen, de São Paulo; Tuma, de Minas Gerais e Giacomet, do Rio Grande do Sul. ?A parceria tem o objetivo de facilitar aos correntistas do banco a escolha do aquecedor. Porém, a linha de crédito está aberta para os aquecedores certificados pelo Inmetro?, avisa Eduardo Germano. Confira no link abaixo dicas para a compra e a análise de especialistas sobre as vantagens de um aquecedor solar.