Real ainda está subvalorizado, diz economista O economista John Bowler, da consultoria Economist Intelligence Unit (EIU), disse hoje acreditar que há uma preocupação prematura com a recente valorização do real. "O real ainda está subvalorizado e ainda é muito competitivo", disse Bowler à Agência Estado. ?Mesmo que a cotação atinja R$ 2,50, ela ainda estará acima do que era antes do início da instabilidade do ano passado.? Bowler afirmou que a balança comercial brasileira continua se "comportando bem", apesar dos recentes ganhos do real. Segundo ele, os ganhos nas exportações brasileiras não foram causados apenas pela desvalorização da moeda. "Os exportadores brasileiros se tornaram mais competitivos, por meio da conquista de novos mercados", disse. Ele destacou a importância do fortalecimento do câmbio no perfil da dívida pública do País. "Os sinais mostram que a inflação está seguindo uma tendência declinante e um real mais forte tem um importante impacto positivo no peso da dívida pública, um fator fundamental na confiança do País nos mercados externos." Segundo o analista da EIU, o tema de maior importância para o Brasil continuará sendo o processo de aprovação das reformas previdenciária e tributária encaminhas ao Congresso Nacional.