Real financia IPVA e licenciamento pela Internet Os clientes do Banco Real ABN Amro Bank já podem efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pelo Real Internet Banking em até 12 parcelas no site www.bancoreal.com.br. A instituição também disponibiliza a quitação online de licenciamento, multas e seguro obrigatório de veículos emplacados em São Paulo. Os correntistas podem financiar os encargos pela Internet, com empréstimo pré-aprovado, em até 12 prestações, por meio da linha de crédito pessoal RealParcelado. Para utilizar o financiamento, o valor mínimo de contrato é R$ 200,00, limitado a R$ 5 mil, conforme o limite de crédito do cliente.