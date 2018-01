Real lança seguro sem franquia A Real Seguros lança o Real Residencial, seguro com isenção de franquia para todas as coberturas, exceto danos elétricos. Ao definir o valor para a cobertura de incêndio, o cliente terá um seguro abrangendo outras coberturas, tanto do imóvel quanto do conteúdo da residência. O produto dispensa a vistoria prévia e, na maioria dos casos, até a relação de bens, além de colocar à disposição do cliente assistência técnica 24 horas. A cobertura de danos elétricos tem franquia de 10% dos prejuízos indenizáveis, com um mínimo de R$ 150,00. O Real Residencial dá direito a coberturas como incêndio, queda de raio e explosão, danos elétricos, desmoronamento, responsabilidade civil familiar, impacto de veículos e queda de aeronaves, vendaval, granizo e fumaça, além de pagamento de aluguel, roubo e furto qualificado de bens, quebra de vidros, espelhos e mármores.