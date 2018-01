Real lança título de capitalização O RealCap 1000 é novo título de capitalização lançado pela Real Seguros. Este novo produto distribuirá cinco prêmios de até R$ 1 milhão, em sorteios semanais. As parcela mensais do título podem variar de R$ 30,00 a R$ 200,00. A primeira série terá mais de 510 mil títulos à venda. A vantagem deste novo título é que o cliente poderá resgatar 100% do valor que investiu ao final do plano, corrigido pela TR (Taxa Referencial). O RealCap 1000 terá um rendimento final menor que a poupança, pois a poupança rende a TR mais 6% ao ano. Serão 120 chances de ganhar toda semana, em 24 combinações de seis números, acompanhando os números que serão sorteados na Super Sena. O primeiro sorteado ganhará cinco mil vezes o valor da parcela, o que pode chegar a R$ 1 milhão. O segundo receberá mil vezes o valor da parcela, o terceiro receberá 750 vezes, o quarto sorteado ganhará 500 vezes e o quinto vencedor 250 vezes o valor pago em cada parcela. A Real Seguros oferece o novo título a clientes e não-clientes do Banco Real. O produto poderá ser pago por boleto bancário, débito em conta corrente e por cartão de crédito. Saiba como funciona um título de capitalização O investidor deve estar atento ao funcionamento dos títulos de capitalização. Esse título é uma mistura de poupança com possibilidade de ganho por meio de sorteios. Como seu rendimento é baixo - TR - está longe de ser uma aplicação recomendada por sua remuneração. O resgate antecipado, antes do vencimento, pode comprometer ainda mais o rendimento do título de capitalização. No caso do RealCap 1000, existem taxas de resgate diferentes para pessoas que resolverem desistir do título antes do final do plano (confira os números na tabela abaixo). O resgate de 100% somente é garantido para quem saca o dinheiro por motivo de sorteio ou no final do contrato. Evolução das taxas de resgate Parcelas Pagas % do resgate sobre o valor pago 12 70,77% 24 76,82% 36 89,57% 48 93,20% 60 96,67% 72 100%