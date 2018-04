Real: oferta para compra do ABN é assunto de acionistas O presidente do ABN Amro Real, Fabio Barbosa, evitou comentar os possíveis desdobramentos das negociações para a compra do grupo holandês que controla a instituição no Brasil. "Vamos acompanhar os desdobramentos, mas esse é um assunto de acionistas", afirmou o executivo à Agência Estado. Na segunda-feira, os bancos Barclays e ABN Amro anunciaram um acordo que avaliou o banco em US$ 91 bilhões, ou cerca de R$ 185 bilhões. Dois dias depois, um consórcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Santander e Fortis fez uma oferta rival no valor de US$ 98,3 bilhões, ou cerca de R$ 200 bilhões. Barbosa afirmou ainda não ter uma posição da direção da matriz do ABN em relação à nova oferta. "Continuamos com foco no trabalho e no cumprimento de metas", afirmou. Os resultados do primeiro trimestre divulgados nesta quinta-feira, 26, mostram que o banco está colhendo frutos da estratégia de ampliar a atratividade da marca, intensificar a relação com os clientes e mobilizar os funcionários, avaliou. No primeiro trimestre, o Real registrou lucro líquido de R$ 622 milhões, um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado.