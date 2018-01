Real reduz juro de cheque especial e desconto de duplicata O Banco Real anunciou hoje a redução das taxas de juros de cheque especial, pessoa física e jurídica, e do desconto de duplicatas. O corte na taxa do cheque especial será retroativa a 1º de agosto. A medida reflete a diminuição do compulsório sobre depósitos à vista ? parcela de recursos que os bancos devem recolher ao Banco Central (BC) ?, de 60% para 45%, anunciada no dia 8. No mesmo dia da decisão do BC, bancos como Itaú, Bradesco e Unibanco cortaram as taxas. Segundo comunicado do Banco Real, o RealMaster (cheque especial de pessoa física) passa de juros mensais de 5,0% (mínima) a 8,90% (máxima) para intervalo de 3,20% a 8,75%. O RealMaster garante dez dias sem juros por mês, sendo que a partir do 11º dia é cobrado juro por todo o período. A taxa mensal do cheque especial de pessoa jurídica sai de 6,0% para 8,70% para um intervalo entre 3,0% para 7,90%. Já o desconto de duplicatas passa de 2,58% a 4,30% ao mês para 2,58% a 4,20% ao mês.