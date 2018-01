Real Seguros lança novo título de capitalização A Real Seguros lançou o RealCap Casa - um título de capitalização em que o cliente paga parcela única de R$ 200,00 e concorre a uma casa por semana no valor de R$ 75.000,00 durante um ano ou pode optar por receber este valor em dinheiro (já descontados todos os impostos). Após os 12 meses, caso não seja sorteado, os R$ 200,00 são devolvidos integralmente, mas sem nenhuma correção. Ou seja, a pessoa que compra o RealCap Casa troca a rentabilidade que conseguiria com a aplicação do valor deste título durante um ano pela possibilidade de concorrer aos sorteios semanais. Os sorteios acontecem aos sábados pela Loteria Federal e cada participante recebe dois números para concorrer. A série é limitada em 500 mil títulos, o que garante 108 chances de ganhar durante o ano. ?O público comprovou o interesse por títulos com prazos mais curtos, em função disso decidimos manter a mesma linha? afirma a diretora de capitalização da seguradora, Patrícia Feltrin. No ano passado a Real Seguros lançou o RealCap 20, que teve toda série de 500 mil títulos vendida em um mês. Em 2002, a companhia faturou R$ 152 milhões em capitalização e a expectativa para este ano é um aumento de 10%. Não é necessário ser correntista do Banco Real para comprar o RealCap Casa. Os clientes poderão adquirir o produto ou ter acesso aos resultados no site da Real Seguros (www.realseguros.com.br), por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente Real Seguros - São Paulo 3553.4700 ou nas demais localidades 0800 702 5000 ou pelos corretores de seguros. Para os correntistas o débito poderá ser efetuado em conta corrente, os demais clientes pagarão via boleto bancário ou cartão Visa.