Real tem valorização de 100,64% ante o dólar no governo Lula

O real valorizou-se 100,64% no período entre 31 de dezembro de 2002 (início do governo Lula) e 9 de dezembro de 2009, sendo a moeda mais valorizada entre países da América Latina e a zona do euro. Em 31 de dezembro de 2002, o dólar no Brasil era cotado a R$ 3,533 e na última quarta-feira fechou em R$ 1,761. Em 2009, o real também acumula a maior valorização frente à divisa norte-americana dentre os países pesquisados (+32,70%).

O estudo foi realizado pela consultoria Economática e analisou o comportamento do dólar no Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, México, Venezuela e na zona do euro.

A Argentina foi o único pais onde foi verificado desvalorização da moeda local frente ao dólar em 2009. Segundo o estudo, o peso acumula queda de 9,17% até o dia 9 de dezembro de 2009. Na Venezuela, o câmbio encontra-se sem alterações devido à fixação do câmbio desde 2005.