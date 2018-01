Real valorizado já reduz projeções de saldo comercial

“Já é possível antever uma balança que será menor do que os US$ 50 bilhões previstos para este ano”, diz Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados.

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) também já sinalizou que deverá reduzir a previsão para o saldo comercial deste ano, de R$ 50 bilhões para aproximadamente R$ 45 bilhões.

O setor externo tem sido responsável pelas notícias mais positivas da economia brasileira. No resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, por exemplo, a queda de 0,3% foi menos intensa do que o esperado por causa da contribuição do quadro externo.

O impacto do real mais valorizado deverá se estender para 2017. O superávit do ano que vem caminha para ser menor sobretudo porque a melhora da atividade econômica vai impulsionar a importação – no atual quadro recessivo, os saldos estão maiores porque o Brasil tem comprado pouco. “No ano que vem, os efeitos do câmbio devem acontecer de uma forma mais clara. O impacto é sempre um pouco defasado”, afirma Silvio Campos Neto, economista da consultoria Tendências.