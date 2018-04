Real valorizado prejudicou exportação do País, diz OMC A valorização do real frente ao dólar no Brasil impediu uma maior competitividade das exportações do País em 2006 e pode continuar afetando neste ano. A avaliação é da Organização Mundial do Comércio (OMC) que divulgou nesta quinta-feira, 12, seu relatório anual em que aponta uma queda do Brasil entre os maiores exportadores do mundo e uma constatação preocupante: as exportações mundiais em volumes cresceram duas vezes mais rápido que o desempenho brasileiro em 2006. "O câmbio certamente está tendo um impacto. Nominalmente, a valorização do real foi de 10% em 2006 e muito mais em termos reais, o que não contribui em nada para a competitividade das empresas exportadoras", afirmou Michael Finger, um dos principais economistas da entidade com sede em Genebra. Pelo ranking, o Brasil passou da 23ª posição em 2005 para a 24ª no ano passado. Em doze meses, o País aumentou suas exportações em volume em apenas 4%, contra a média internacional de 8%. Em valores, porém, o aumento no Brasil foi de 16%, mas em grande parte graças ao aumento dos preços de commodities e minérios. O Brasil também perdeu fôlego no crescimento de suas importações e caiu da 27ª posição em 2005 para a 29a em 2006 com US$ 88 bilhões em compras. Para analistas, essa queda ocorreu por causa do fraco desempenho do crescimento da economia no ano passado, muito abaixo dos demais países emergentes. O resultado foi um aumento de importações de apenas 14%, contra mais de 20% na China, 25% na India e 35% na Rússia. A participação do País no comércio internacional ficou estagnada em 1,1% de tudo o que se exporta no mundo, taxa considerada como baixa por analistas diante do tamanho da economia brasileira. A classificação foi liderada pela Alemanha, seguida pelos Estados Unidos e China. Pequim dobrou sua participação no comércio internacional em apenas seis anos e hoje representa 8% de tudo o que é exportado. Para 2008, a China tem todas as condições de se tornar a maior exportadora do mundo. Já com relação à América Latina, as perspectivas para 2007 não são tão positivas. A OMC alerta que uma eventual queda na economia americana, como muitos prevêem, terá um impacto no volume de importações dos Estados Unidos. Como conseqüência, a primeira região a ser afetada é a latino-americana. "Nenhuma outra área do mundo é tão depende do que ocorre nos Estados Unidos em termos comerciais como a América Latina. Se de fato ocorrer uma queda no crescimento americano e uma contração de importações, o resultado poderá ser um menor ritmo de crescimento nas exportações da região", afirmou Finger. Para a OMC, não apenas países nas proximidades dos Estados Unidos, como o México, poderão sofrer. "Toda a região seria afetada", afirmou o economista. Outro fator que pode afetar as exportações da América Latina em 2007 são os preços do petróleo e de certas commodities. Em 2006, o aumento em volumes das exportações sul-americanas foi de apenas 2%, uma das menores do mundo. Mas em valores, graças aos combustíveis e minérios, o aumentou foi de 20%. Só o Chile apresentou uma alta de exportações de 40% graças aos preços do cobre. Para a OMC, dificilmente essa taxa irá se repetir em 2007, já que as projeções apontam para uma queda nos preços dessas commodities. Etanol Mas no setor agrícola, a perspectiva de queda dos preços pode não ocorrer. Isso graças ao etanol. Uma das avaliações é de que a expansão da produção do milho nos Estados Unidos está avançando sobre as terras usadas antes para outros produtos, como soja, algodão e arroz. As terras que sobram para esses cultivos, portanto, estão ficando cada vez mais caras. Em conseqüência, os preços dessas commodities podem sofrer um aumento nos próximos meses. Em seu relatório, a OMC ainda aponta uma desaceleração do comércio mundial em 2007 para 6%, contra 8% em 2006. No total, as exportações mundiais chegaram a US$ 12 trilhões no ano passado.