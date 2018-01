Real valorizou-se 9,7% em relação ao dólar em 2000 O Boletim de Câmbio da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), divulgado hoje, observa que durante 2000 o real se valorizou generalizadamente em termos reais (considerando as inflações doméstica e externa) em relação a outras moedas. Em comparação com 1999, o real valorizou-se 9,7% em relação ao dólar; 10,1% ante o iene; 10,8% contra a cesta de moedas dos países da Aladi; 22,2% em relação ao euro e 14,4% em comparação a uma cesta de 13 moedas. Dezembro - No mês, o real desvalorizou-se 1,0% em relação a esta cesta de 13 moedas em comparação com novembro, segundo o boletim da Funcex. A moeda brasileira desvalorizou-se 5,1% em relação ao euro, manteve-se estável em termos reais ante ao dólar americano e valorizou-se 3,5% em comparação com o iene e 0,7% em relação às moedas da Aladi. "No caso da Aladi, a desvalorização real da moeda brasileira em relação ao peso argentino e mexicano não foi suficiente para compensar a apreciação sofrida vis-à-vis às moedas do Uruguai, do Chile e do Paraguai", diz a Funcex.