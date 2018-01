Real/ABN Amro lança fundos multiportfolio O Banco Real/ABN Amro lançou sua primeira família Multiportfolio e Multigestora. Esses produtos oferecem a possibilidade de se alocar recursos em diferentes mercados como renda fixa, dólar, renda variável e índices de preços. Além disso, o diferencial do produto está na carteira que pode ser composta por cotas de fundos do próprio Banco Real/ABN Amro como também de outras instituições financeiras pré-selecionadas. Com a tendência de queda dos juros, o banco buscou, por meio da alocação em classes distintas de ativos, criar uma nova alternativa de investimento. " Dessa forma, se a decisão estratégica de alocação for colocar os recursos em fundo atrelados ao IGP-M, temos condições não só de alocar na classe de ativos como no melhor gestor deste tipo de fundo de acordo com critérios próprios" ressalta Mailson Hykavei, executivo da ABN AMRO Advisory Services. A ABN AMRO Advisory Services (empresa do ABN AMRO especializada em alocações de carteiras) será a gestora deste produto e terá a função de identificar no mercado as melhores oportunidades de investimento. Perfis diferenciados Os Fundos da nova família têm duas opções - Real FAQ Multiportfolio Moderado e o Real FAQ Multiportfolio Arrojado - que diferem nos limites mínimo e máximo de alocação de recursos e são voltados a pessoas físicas e jurídicas, principalmente para o investidor que possui alta tolerância à volatilidade (oscilação no preço dos ativos). As aplicações poderão ser feitas diretamente nas agências do Banco Real/ABN Amro e têm aplicação mínima inicial de R$ 10 mil. Em nove dias de operação ? de 28 de julho a 07 de agosto ? o Banco Real/ABN Amro captou R$ 2 milhões no Fundo Moderado e R$ 320.000,00 no Fundo Arrojado.