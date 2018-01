Realinhamento garante resultados

A Tibério Construtora e a Toledo Ferrari são duas empresas premiadas nesta edição que repetiram o bom desempenho já registrado no Top Imobiliário do ano passado. Agora, respectivamente, classificaram-se em 5º e 8º lugar no ranking das maiores construtoras de São Paulo.

As duas construtoras dizem que, para conseguir alcançar tal resultado, replanejaram os empreendimentos para atender à nova realidade do mercado e lançaram imóveis mais baratos. Também chegaram a adiar alguns projetos para aguardar a melhora do mercado.

Segundo Carlos Eduardo Toledo, sócio da Toledo Ferrari, a empresa tem 17 terrenos comprados, mas ele optou por segurar os lançamentos, preferindo focar sua atuação na prestação de serviço.

Carlos Toledo conta que a empresa conseguiu contratos para dar continuidade a obras iniciadas por outras construtoras e, com isso, manteve o ritmo de atividades. “Algumas empresas nos procuraram para concluir construções que, até então, estavam sendo tocadas por outras companhias”, afirma ele. “Por algum motivo, o contrato foi suspenso.”

A construtora atua na região do ABC paulista e em cidadesdo interior de São Paulo, como Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São José do Rio Preto.

Cautela. O empresário considera que o momento exige cautela e muito estudo de mercado. Ele aponta o lançamento de um empreendimento de uso misto, ocorrido no ano passado, como exemplo de sucesso em vendas. É o Helbor Trilogy Home, Offices & Stay, que reúne unidades residenciais, escritórios e hotel. Localizado em São Bernardo do Campo, o complexo teve 70% das unidades comercializadas.

Ele afirma que os desafio para este ano é manter a programação de entrega de empreendimentos. Ao todo são 10, incluindo São José dos Campos (1), São Bernardo do Campo (4) e Santo André (1). Na capital paulista os projetos são nos bairros de Vila Mariana (2), Itaim Bibi (1) e Vila Leopoldina (1).

Para 2016, estão previstos quatro lançamentos em São José dos Campos. São 600 unidades de 50m² a 200m². O preço do metro quadrado vai de R$ 7 mil a R$ 11 mil. “Nossos preços estão sendo reavaliados para atendermos à nova realidade do mercado”, diz Toledo.

Política seletiva. De acordo com Carlos Eduardo Araújo Tibério, presidente da Tibério, desde 2013 a construtora vinha se preparando para o momento econômico que o País acabou enfrentando em 2015. Por isso, manteve uma política seletiva de lançamentos, dando prioridade a projetos com grande potencial de venda.

Segundo Tibério, o foco para este ano, como construtora, é adequar os custos operacionais ao cenário do mercado. “Estamos trabalhando fortemente para reduzir despesas sem comprometer a qualidade entregue ao cliente”, afirma. Como incorporadora, é reduzir o volume de unidades em estoque.

Tibério diz que, por causa do quadro econômico e a forma dura como o setor imobiliário foi atingido, houve forte impacto nas vendas, e esse quadro deve se aprofundar neste ano. O empresário, no entanto, não revela números.

Por conta disso, a empresa optou por lançar somente projetos que tenham liquidez. Até agora, um empreendimento já começou a ser trabalhado, o You Estação Madalena, com apartamentos de 56m² a 157m², a partir de R$ 9,8 mil o metro quadrado. A Tibério é incorporadora e construtora desse empreendimento em parceria com a You. Ele afirma que há quatro projetos com previsão de lançamento até o fim do ano.

A empresa tem imóveis em todas as regiões da capital, no ABC e em Guarulhos. “Para acompanhar a tendência de mercado, nos concentramos em lançar produtos com possibilidade de custo final menor, localizados em regiões mais afastadas ou com metragem menor”, diz.

Experiência bem positiva, em 2015, foi o empreendimento lançado na Saúde, que teve a maioria das unidades comercializadas no primeiro mês de operação. É o You Link Saúde, com unidades de 51 a 118m² e preço do m² a partir de R$ 9.445. Outra parceria com a You.

“A sucessiva premiação é consequência das estratégias assertivas que adotamos na trajetória que já dura mais de 5 décadas”

Carlos Eduardo Tibério

PRESIDENTE DA TIBÉRIO

“Ganhar de novo se deve ao nosso crescimento planejado. Na crise, a diferença aparece e só sobrevivem empresas que estão mais preparadas”

Carlos Eduardo Toledo

SÓCIO DA TOLEDO FERRARI