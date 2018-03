Realização de lucro leva Ibovespa a pior dia desde março

Apertado pelas perdas de 61 dos 64 papéis que compõem a carteira, o Ibovespa desabou 4,75 por cento, para 60.162 pontos, a maior queda diária desde o início de março. A baixa foi lastreada pelo potente volume financeiro de 9,05 bilhões de reais na sessão.

Para profissionais de mercado, não houve um evento específico que justificasse a reviravolta no ânimo recente dos investidores, senão a perspectiva de que havia pouco espaço para novos ganhos das bolsas, depois da escalada recente.

"Isso é ainda mais verdade no Brasil, depois que o Ibovespa subiu mais de 70 por cento no ano", disse o diretor de renda variável de um banco paulista, sob condição de anonimato.

Segundo operadores, os estrangeiros, grupo que injetou mais de 20 bilhões de reais no mercado à vista da Bovespa neste ano, foram os mais atuantes na ponta de venda.

Nesse cenário, os maiores alvos de realização de lucros foram justamente os setores que acumulam os maiores ganhos este ano, como o de construção civil e o de metais.

Deste último grupo, MMX teve o pior desempenho do índice, despencando 9,3 por cento, para 10,85 reais. Mesmo assim, o papel ainda acumula alta de 287 por cento no ano.

O papel preferencial da blue chip Vale perdeu 4,5 por cento, a 37,85 reais, pouco antes de a mineradora divulgar os resultados do terceiro trimestre, agora à noite.

No setor imobiliário, Gafisa foi a mais castigada, derretendo 7,8 por cento, para 25,56 reais.

Outro destaque negativo foi Klabin, com declínio de 8,2 por cento, para 4,04 reais, mesmo depois de a fabricante de papéis para embalagens ter divulgado na véspera que teve lucro no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de igual período de um ano antes.

Fora do índice, a empresa de liquidação e custódia de ativos Cetip marcou sua estreia no pregão com um revés de 9,5 por cento, para 11,76 reais.

Com intensidade muito menor, o dia nos mercados internacionais também foi negativo. Refletindo o pessimismo com dados mostrando fraqueza do mercado imobiliário nos Estados Unidos, o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, caiu 1,21 por cento.