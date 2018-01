Realização de lucros derruba bolsa filipina A decisão da Moody´s de baixar a perspectiva de classificação da dívida filipina, de "estável" para "negativo", teve grande influência no movimento de realização de lucros na bolsa em Manila. O mercado encerrou o dia em baixa de 0,99%. A controvérsia criada no final de semana pelo presidente Chen Shui-bian, a respeito de uma revisão da constituição taiuanesa, manteve o mercado nervoso nesta terça-feira, provocando retração de 0,57% do principal índice da bolsa local. O Nikkei 225, de Tóquio, caiu 0,10%, em razão das vendas nos últimos minutos do pregão, especialmente de blue chips. Já o índice Kospi, da bolsa sul-coreana, subiu 0,21%, impulsionado por papéis de tecnologia, que por sua vez seguiram a alta de ontem do Nasdaq, cuja alta foi de 0,98%. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,06%; Indonésia: +0,45%; Malásia: +0,03%; Tailândia: +0,59% e Cingapura: +0,36%.