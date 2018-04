Realização de lucros derruba Coréia O índice Kospi da bolsa sul-coreana fechou hoje em queda de 3,41%, aos 718,64 pontos, com a decisão dos investidores estrangeiros de realizarem lucros. A baixa dos índices Dow Jones (-0,96%) e Nasdaq (-1,57%) ontem em Nova York também influenciaram as decisões em Seul. O mercado japonês registrou sua quinta queda consecutiva e encerrou os negócios em -2,24%. Os papéis mais prejudicados foram os de tecnologia, mas as ações do sistema bancário também foram afetadas, em razão do problema, ainda não resolvido, dos créditos podres. O mercado filipino também foi afetado pela realização de lucros, depois dos ganhos registrados nas últimas três sessões e fechou hoje em queda de 0,66%. Em Taiwan, a baixa foi mais branda (-0,34%), também em decorrência dos resultados em Wall Street. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,03%; Indonésia: +0,82%; Malásia: +0,19%; Tailândia: -0,64% e Cingapura: -1,17%.