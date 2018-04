Realização de lucros derruba Taiwan O mercado taiuanês sucumbiu à realização de lucros nesta terça-feira, depois dos significativos ganhos das últimas sessões. O índice local, que fechou em baixa de 2,68%, também sofreu as conseqüências do clima de instabilidade em decorrência da eleição do presidente e vice-presidente a Assembléia Legislativa, que acontece na sexta-feira. A queda de 1,91% do índice Nikkei 225 ocorreu pelo mesmo motivo. Os investidores venderam seus papéis, principalmente blue chips de alta tecnologia, depois de três pregões consecutivos em alta. Na Filipinas o mercado teve sua terceira sessão seguida de baixa (-1,12%), ainda com realização de lucros. O Kospi, do mercado sul-coreano, também sofreu retração, depois de vários dias em alta. As vendas no mercado futuro no final dos negócios provocaram a queda de 0,80% do índice local. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +2,47%; Indonésia: +0,73%; Malásia: +0,44%; Tailândia: +0,34% e Cingapura: +0,35%.