Realização de lucros faz Taiwan cair 1,48% O mercado taiuanês encerrou o pregão desta quarta-feira em queda de 1,48%, depois de quatro sessões consecutivas em alta. Os investidores decidiram realizar lucros, principalmente de ações da ?velha economia? como produtoras de aço e cimento. Nas Filipinas também houve realização de lucros, mas o interesse por papéis como os da Philippine Long Distance Telephone Co. e da La Tondena Distillers freou a baixa do principal índice local, que fechou em ligeira queda de 0,09%. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio terminou o dia praticamente estável (-0,03%). O índice Kospi registrou alta de 0,06%, revertendo as perdas do período da manhã, em razão da alta das ações da Samsung Electronics depois da divulgação dos lucros do quarto trimestre. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,63%; Indonésia: -3,12%; Malásia: +0,65%; Tailândia: +0,31% e Cingapura: +0,14%.