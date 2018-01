Realização de lucros provoca queda em Taiwan A decisão dos investidores de realizar lucros, principalmente de papéis do setor de tecnologia, além das tensões provocadas pela pressão para que a China libere seu câmbio, resultaram em queda de 0,84% em Taiwan. O mercado japonês também caiu, liderado pelas ações de empresas exportadoras (principalmente de alta tecnologia) e do setor financeiro. Apesar da alta de papéis de montadoras, o índice Nikkei 225 recuou 0,64%. Rumores de um golpe de Estado foram a razão encontrada para que os investidores em Manila (Filipinas) vendessem suas ações. No fim do pregão, o mercado registrava queda de -0,61%. A bolsa sul-coreana fechou em queda de 0,28%. Às 4h45 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,62%; Indonésia: +0,86%; Malásia: +0,88%; Tailândia: +1,28% e Cingapura: +0,31%.