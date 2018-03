Realização em tecnologia ajuda a abater ações na Ásia

A recuperação da demanda por produtos de tecnologia é evidente e, até agora, os lucros do setor têm sido bons, mas o mercado tende a reduzir as apostas antes de uma série de dados econômicos da China previstos para quinta-feira e depois de o índice MSCI IT, de ações do setor da região Ásia Pacífico com exceção do Japão, já acumular neste ano salto de 87 por cento.

"Os investidores ainda buscam ações de tecnologia em meio a alguns resultados positivos de empresas norte-americanas, mas a tentação de realizar lucros pode se materializar após os recentes ganhos das ações de tecnologia", disse Andrew Deng, vice-presidente assistente do Taiwan International Securities.

A bolsa de TÓQUIO teve variação negativa de 0,03 por cento, para 10.333 pontos. Ganhos da Fast Retailing foram contrabalançados pela fraqueza da Tokyo Electron, segunda maior fabricante de equipamentos de chips do mundo, e da Advantest.

O índice MSCI de bolsas da região Ásia Pacífico com exceção do Japão caía 0,68 por cento, para 411 pontos às 7h33 (horário de Brasília). Na véspera, o indicador atingiu o maior patamar desde 31 de julho.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O índice tecnológico MSCI IT perdeu 1,46 por cento nesta quarta-feira.

A bolsa de HONG KONG perdeu 0,30 por cento e a de XANGAI caiu 0,45 por cento, antes da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) chinês do terceiro trimestre na quinta-feira.

Analistas consultados pela Reuters preveem aceleração do crescimento para 8,9 por cento no terceiro trimestre sobre igual período de 2008.

Em SYDNEY houve perda de 0,16 por cento; em TAIWAN, o índice caiu 0,67 por cento; e em CINGAPURA a queda foi de 0,68 por cento.