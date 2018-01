Reavaliação da fusão Varig/TAM levará 2 meses O processo de fusão entre as companhias aéreas Varig e TAM está sendo reavaliado, o que deve demorar cerca de dois meses. A informação é de fontes que acompanham de perto o andamento do processo. A revisão resulta principalmente do fato de que o processo ficou semiparalisado durante quatro meses, disse a fonte à Agência Estado. Neste período, surgiram fatos novos que agora estão sendo reavaliados. A fonte informou que houve uma "melhoria substancial" das condições financeiras das duas empresas. Isso resultou de três fatores: a queda do dólar, e do preço do querosene de aviação; a redução de vôos propiciada pela operação conjunta; além de demissões de funcionários. A fonte considera que a melhoria indica que a fusão é a melhor solução para as duas empresas.