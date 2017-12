Rebelo diz haver acordo para votar MP da Cofins O líder do governo na Câmara, Aldo Rebelo, afirmou que há acordo na base aliada para votar, em sessão marcada para às 14h30, a Medida Provisória 135, que elevou a alíquota da Cofins de 3% para 7,6% e retirou a cumulatividade da contribuição. Rebelo confirmou que os setores de educação, saúde e transportes coletivos permanecerão com a alíquota de 3%, ficando, portanto, excluídos do aumento para 7,6%. O líder informou que está sendo estudado um tratamento diferenciado para o setor de informática. Se houver prejuízo, o governo assumirá o compromisso de reestudar em seis meses a situação do setor.