Rebelo vai chefiar primeira delegação brasileira no Vietnã O líder do governo na Câmara, Aldo Rebelo (PC do B-SP), embarca na próxima quinta-feira (23) para o Vietnã, chefiando a primeira missão empresarial brasileira àquele País, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores. Rebelo foi escolhido pelo Palácio do Planalto para comandar a delegação composta por 14 pessoas, entre diplomatas, empresários e políticos. Ex-líder do PC do B, o deputado preside o grupo parlamentar de amizade Brasil-Vietnã e é o único expoente do governo Luiz Inácio Lula da Silva que já visitou oficialmente o País, onde participou de um Congresso do Partido Comunista, há sete anos. A missão, da qual participam também o líder do PSB na Câmara, Eduardo Campos, e o vice-líder do governo, deputado professor Luizinho (PT-SP), é considerada estratégica pelo Palácio do Planalto. Ela é parte do enorme esforço que o governo brasileiro vem empreendendo para abrir novos mercados aos produtos brasileiros no exterior e melhorar a balança comercial. Os empresários brasileiros estão de olho na economia vietnamita, que vem se expandindo ao longo de toda esta última década e, só no ano passado, registrou uma taxa de crescimento de 13%.