Recadastramento da Previdência gerará redução de gastos O ministro da Previdência, Nelson Machado, reafirmou hoje que o recadastramento dos beneficiários da previdência deve levar a uma redução razoável dos gastos com benefícios e aposentadorias. Sem querer discutir números, Machado afirmou que até agora, dos 900 mil beneficiários convocados na primeira etapa, cerca de 700 mil se recadastraram. "Não temos uma avaliação geral. Mas não dá para extrapolar essa porcentagem de 10% a 15% desse primeiro bloco para o conjunto", disse, lembrando que na primeira fase foram chamados apenas aqueles portadores de benefício com maior vulnerabilidade cadastral. Suspensão Segundo Machado, a suspensão de pagamentos deve ser iniciada em abril, após a publicação de um edital, em meados de março. "Após a primeira suspensão será possível ter alguma idéia. Se tiver 1% de pagamentos indevidos, vamos economizar R$ 1,5 bilhão. Se for 2%, a economia vai ser de R$ 3 bilhões", avaliou. O ministro ainda ressaltou que os investimentos que vêm sendo feitos desde o ano passado em tecnologia, na Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) e no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), também devem influenciar na redução dos custos previdenciários. Machado, entretanto, admitiu que só o aumento do salário mínimo deve acrescentar de R$ 4 bilhões a R$ 4,5 bilhões nos dispêndios com a previdência. As declarações do ministro foram dadas durante o lançamento do plano de previdência da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio), na capital paulista.