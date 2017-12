Recall do Classe A não tem relação com Brasil A DaimlerChrysler do Brasil informou há pouco que o recall de 55 mil unidades do Classe A, anunciado hoje na Alemanha, não tem relação com os modelos produzidos no Brasil, na fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A convocação atinge a produção dos veículos fabricados entre setembro de 2000 e janeiro de 2001 na Alemanha. A montadora informou que, em determinadas circunstâncias, pode haver problemas no cilindro principal do sistema de freios. A subsidiária brasileira da empresa deve divulgar ainda hoje uma nota explicativa sobre o assunto.