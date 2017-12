Recall do Focus vai abranger mais de 5,7 mil carros A Ford Motor Company Brasil está convocando os proprietários do modelo Focus para substituição do cinto de segurança do motorista. O recall vai alcançar 5.789 unidades, fabricadas na Argentina e comercializadas desde novembro no mercado brasileiro. O defeito pode ocorrer nos modelos sem air bag, hatchback e sedã, de quatro e cinco portas. De acordo com a montadora, esses veículos "podem ter sido montados com cinto de segurança do motorista com curso de deslocamento, em caso de fortes colisões, um pouco maior que o permitido". A empresa afirma que não existe risco de rompimento do cinto e que nenhuma ocorrência com o automóvel foi registrada. A Ford recomenda aos proprietários do Focus que agendem a substituição do cinto de segurança previamente com as concessionárias da marca, por telefone. O telefone do Centro de Atendimento Ford (CAF) é 0800-703-3673.