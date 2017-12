Recall Firestone: adesivos são causa de falhas O adesivo usado para montar os pneus é a causa dos problemas que levaram a 148 mortes, centenas de acidentes graves e ao gigantesco recall de 6,5 milhões de pneus Firestone, iniciado em agosto nos Estados Unidos. Em investigações independentes, a Ford Motor e a Bridgestone/Firestone concluíram que a causa do descolamento da banda de rodagem nos pneus deriva do processo de produção. Os modelos de pneus que apresentaram defeito foram ATX, ATX II e Wilderness AT. A maioria dos pneus envolvidos nos acidentes equipava utilitários Explorer, da Ford. A confirmação de que o adesivo usado para unir as diversas camadas do pneu foi o que provocou o descolamento da banda de rodagem poderá isentar a Ford de responsabilidade. A Firestone alega que o projeto do Explorer favorecia a ocorrência do problema nos pneus e conseqüentes capotagens. A Ford preferiu não dar detalhes sobre sua posição, alegou que ainda está estudando a origem das falhas e não determinou a causa.