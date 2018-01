Recall provoca corrida às concessionárias O grande movimento de clientes no primeiro dia depois do anúncio oficial do recall do Corsa pela General Motors levou a maioria das concessionárias Chevrolet a estender o horário de atendimento em suas oficinas. A média de clientes interessados na instalação do kit de reforço do cinto de segurança dos veículos foi de aproximadamente 50 pessoas por revendedora. Um dos maiores movimentos foi registrado na concessionária Convel, do Grupo Pompéia, no Pacaembu. De acordo com o supervisor de peças, Ivan Antunes da Silva, cerca de cem kits foram instalados. As outras lojas do grupo - Pompéia e Jardins - atenderam 80 e 20 clientes, respectivamente. As oficinas das três concessionárias vão funcionar no sábado e no domingo, das 9h às 17h. Na Pompéia, o cliente poderá optar pelo serviço noturno. O veículo é entregue na concessionária no final do dia e devolvido ao proprietário às 8h do dia seguinte. A Nova Veículos, na Zona Leste da cidade, realizou cerca de 30 instalações, segundo o gerente de serviços, João Pereira. A oficina da concessionária também estará aberta no sábado, das 8h às 13h. A Trans-am, na Zona norte da capital, montou um grupo de quatro funcionários para realizar a instalação do kit. De acordo com o gerente de serviços, Carlos Graciano, a concessionária está estudando a ampliação do atendimento para o final de semana. Recall atinge mais de 1 milhão de veículos O recall do Corsa atinge 1.060.110 unidades de todas as versões do modelo produzidas entre 1994 e 1999. O defeito foi observado no material da peça de fixação do cinto de segurança e pode causar o seu desprendimento em caso de impacto. A falha também pode ocorrer em 2.627 unidades do modelo Tigra, importado da Alemanha entre 1998 e 1999. Os carros fabricados a partir de dezembro do ano passado estão fora do alcance da convocação da montadora.