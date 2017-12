Recarga de pré-pago pela Internet O Banco do Brasil assinou convênio com operadoras de telefonia celular para a recarga do pré-pago em um dos 30 mil terminais de auto-atendimento ou pela Internet, no site do banco (veja link abaixo). O serviço está disponível desde abril e é oferecido sem nenhum custo adicional ao cliente. Por enquanto, é oferecido apenas para clientes do banco, o que deve ser ampliado no futuro também para não clientes, segundo afirmou o gerente executivo da área de pessoa física, Hércules Antônio Xavier. O executivo informou também que, a partir de outubro, os clientes poderão pagar suas contas do celular pós-pago e também de telefonia fixa pela Internet. "Estudos estão sendo feitos para viabilizar mais este serviço". As operadoras conveniadas com o Banco do Brasil são: Telemig Celular , TCO - Centro Oeste Celular, NBT - Norte Brasil Telecom, TESS, TIM - Tele Nordeste Celular, TIM - Tele Celular Sul, Claro Digital da Empresa TELET e Telesp Celular