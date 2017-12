Recarregue seu celular pré-pago em lotéricas Desde a semana passada, os clientes da Telesp Celular que possuem um aparelho pré-pago podem recarregar os créditos de seus telefones em casas lotéricas de todo o País. A grande novidade do acordo entre a empresa de telefonia e a Caixa Econômica Federal, além de criar mais sete mil postos de recarregamento, é possibilitar que o cliente recarregue os créditos com dinheiro. Os sistemas já existentes permitiam o recarregamento apenas com cartões de crédito, débito automático, cheques e, para clientes de alguns bancos, por telefone ou Internet. A intenção da operadora é ampliar o acesso aos telefones também àqueles que não possuem conta bancária. Outra vantagem da nova forma de pagamento é a possibilidade de carregar os créditos do celular em todo o território brasileiro, por onde estão espalhadas as lotéricas, inclusive em localidades onde não existem lojas ou máquinas da Telesp Celular. Podem fazer o recarregamento de R$ 20, R$ 50, R$ 100 ou R$ 200, os clientes dos modelos Baby, Peg&Fale e Peg&Fale Gol!. Promoção reduz em R$ 100 preço de celular A Telesp Celular, motivada pelas finais do Paulistão, lançou na sexta-feira uma promoção para o Peg&Fale Gol!. Os aparelhos de qualquer time, que custavam R$ 299, custarão até o dia 27, final do campeonato, R$ 199. O torcedor que adquirir esse produto receberá também R$ 200 em crédito para suas ligações.