Receita: 1,6 milhão de declarações já enviadas A Receita Federal recebeu até a madrugada de hoje cerca de 1,6 milhão de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2001, ano-base 2000. Segundo o coordenador nacional do Programa do Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, esse número é mais do que o dobro dos ajustes recebidos no mesmo período do ano passado (720 mil). A grande maioria das declarações foi enviada pelo site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). As declarações em disquete somam apenas 10.000 do total enviado. Dados preliminares da Receita mostram que 52,3 mil contribuintes já fizeram sua declaração retificadora. Oliveira, porém, não soube confirmar se todas as retificações estariam sendo feitas para indicar o número da conta e agência bancária para que a restituição fosse creditada. Há duas semanas a Receita determinou que as restituições não seriam mais pagas na "boca do caixa", mas sim creditadas na conta-corrente ou poupança do próprio contribuinte. O prazo oficial para o recebimento dos ajustes anuais vai até o dia 30 de abril. As declarações podem ser entregues via Internet pelo site da Receita, nos bancos conveniados, nas agências dos Correios e unidades da Receita Federal. O Receitafone (0300-78-0300) recebe informações dos contribuintes que têm patrimônio até R$ 20 mil e que vão fazer a declaração simplificada. As instituições financeiras receberão as declarações apenas em disquete. Os formulários de papel deverão ser entregues nos Correios.