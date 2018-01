Receita: 1 milhão de declarações pela Internet A Receita recebeu até a tarde de ontem 1 milhão de declarações do IRPF pelo site na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). Esse número, de acordo com o Fisco, corresponde a um crescimento de 132% em relação ao volume entregue em igual período do ano anterior, quando 430 mil contribuintes fizeram seus ajustes pela Internet. O prazo de entrega das declarações termina no dia 30 de abril. Os contribuintes que enviarem seus ajustes depois desta data poderão ter de pagar multa mínima de R$ 165,74 ou no máximo 20% do valor do imposto de renda devido. Além da Internet, os contribuintes ainda podem fazer suas declarações pelo ReceitaFone (0300-78-0300) para quem tem patrimônio abaixo de R$ 20.000,00. As instituições financeiras receberão as declarações apenas em disquete. Os formulários de papel deverão ser entregues nos Correios.