Receita: 3,5 mi declarações de isento Até a tarde de sexta-feira, a Receita Federal havia recebido 3,54 milhões de Declarações de Isento 2000. Desse total, 1,53 milhão foram enviadas via Internet, 398,58 mil pelo Receitafone e outras 1,61 milhão entregues nas casas lotéricas. De acordo com balanço divulgado pela Receita, desde o primeiro dia deste mês, 6 milhões de pessoas consultaram o site do órgão na Internet (veja o link abaixo) ou o Receitafone (0300-78-0300) para saber se o Cadastro da Pessoa Física (CPF) está regular. Desde o início de agosto a Receita cancelou aproximadamente 40 milhões dos 120 milhões CPFs existentes no País. Os documentos cancelados estavam em situação considerada irregular, ou seja, eram de pessoas que não entregaram as declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ou de Isento por dois anos consecutivos desde 1998. Declaração de Isento poderá ser feita até 30 de novembro Para regularizar sua situação, os contribuintes têm de entregar à Receita as declarações em atraso. Caso a pessoa tenha rendimento acima de R$ 900,00 mensais - ou R$ 10.800,00 por ano - pode entregar apenas o IRPF 2000, relativo ao ano de 1999, e passará a ter novamente o CPF regularizado. Se for isenta (com rendimento anual de até R$ 10,8 mil), a pessoa deverá fazer a Declaração de Isento 2000 até o dia 30 de novembro de 2000. Essas declarações poderão ser feitas pelo Receitafone ou pela Internet, além dos Correios e das casas lotéricas. Nas agências dos Correios, o contribuinte paga R$ 0,50 pela remessa postal simples e R$ 2,00 a registrada; nas lojas lotéricas, é preciso preencher um boleto que custa R$ 0,50.