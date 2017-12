Receita: 34% ainda não entregaram declaração do IR A Receita Federal divulgou hoje nota à imprensa alertando que 7,4 milhões de contribuintes (34%) ainda não entregaram a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2006 (Ano-base 2005). Segundo o órgão, até as 17h30 de hoje, 14,6 milhões de documentos haviam sido entregues, o equivalente a 66% do total esperado pela Receita. Não estão computadas as declarações entregues em formulário de papel. Somente hoje foram entregues cerca de 930.000 declarações, principalmente no período entre 15 horas e 16 horas. O prazo para entrega das declarações se encerra na próxima sexta-feira, dia 28, às 20 horas. Para quem fizer a declaração em disquete, o horário-limite é o período de atendimento ao público pela rede bancária. Para quem for fazer em papel, o prazo se esgota no horário de fechamento das agências dos Correios.