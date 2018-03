Receita: 4 milhões já aderiram ao extrato do IRPF

A ideia do extrato, de acordo com Maria Helena, foi a de modernizar o sistema e facilitar aos contribuintes que caiam na malha fina a possibilidade de resolver suas pendências com o Fisco. Nesse sistema, o contribuinte pode ver se possui problemas a serem resolvidos e conferir se as quotas do IR estão sendo pagas corretamente. Ele pode solicitar, alterar ou cancelar, por exemplo, o débito automático das quotas e regularizar as pendências. Também pode fazer retificações.

Para acessar os extratos, o contribuinte deve fornecer os dados com os números dos recibos das declarações entregues em 2008 e 2009. "Este é um esforço em trabalhar com mais inteligência e focar em quem está infringindo a Receita", comentou o subsecretário de fiscalização, Marcos Vinícius Neder. A intenção, de acordo com Maria Helena, é que todos os contribuintes brasileiros passem a acessar o serviço. "Sabemos que se trata de algo ambicioso, mas queremos que todos acessem o extrato", disse.