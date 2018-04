Receita: 6 milhões já declararam o IR A Receita Federal já recebeu, até a manhã de hoje, 6,262 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2002. Esse volume de declarações corresponde a um aumento de 35% em relação à quantidade entregue no mesmo período do ano passado. Do total de declarações recebidas, 6 milhões foram enviadas pela Internet e outras 142.590 pelo formulário online. Na modalidade de entrega pelo formulário online, o contribuinte não precisa baixar o programa IRPF 2002 e pode preencher diretamente conectado na página da Receita Federal na Internet (ver link). Pelo Receitafone (0300-78-0300), foram entregues 13.683 declarações e 106 mil contribuintes entregaram pelo disquete. A média diária de entrega de declarações é de cerca de 350 mil. O prazo de entrega do IRPF 2002 termina no próximo dia 30 de abril. O contribuinte que perder o prazo ou deixar de declarar pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido.