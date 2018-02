Receita abre segunda-feira consulta ao 6º lote do IRPF A Receita Federal do Brasil vai liberar a partir das 9 horas da próxima segunda-feira, 9, a consulta ao 6º lote de restituições multi-exercício do Imposto de Renda da Pessoa Física (ano calendário 2009 e 2008). Serão creditados, no próximo dia 16, simultaneamente, um total de R$ 2 bilhões referentes às restituições dos exercícios de 2009 e 2008, para um total de 2.138.113 contribuintes.