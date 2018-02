Receita abre segunda-feira consulta ao sexto lote do IRPF

A Receita Federal do Brasil vai liberar a partir das 9 horas da próxima segunda-feira, 9, a consulta ao 6º lote de restituições multi-exercício do Imposto de Renda da Pessoa Física (ano calendário 2009 e 2008). Serão creditados, no próximo dia 16, simultaneamente, um total de R$ 2 bilhões referentes às restituições dos exercícios de 2009 e 2008, para um total de 2.138.113 contribuintes.

Para saber se terá a restituição liberada nesse lote, o contribuinte poderá acessar a página da Receita na Internet ou ligar para o Receitafone 146, informando o número do CPF.

Para o exercício de 2009, serão creditadas restituições para 2.125.588 contribuintes, totalizando R$ 1.967.796.186,84, acrescidos de 5,39% (Selic de maio a novembro/2009).

Já para o lote residual de 2008, as restituições totalizam R$ 32.203.813,16, com correção de 17,46% (Selic de maio de 2008 a novembro de 2009). Foram contemplados 12.525 contribuintes.