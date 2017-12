Receita ainda espera 3,2 milhões de declarações de renda O supervisor nacional do programa de Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, acredita que cerca de 3,2 milhões de contribuintes devem deixar para enviar a declaração de renda deste ano nos dois últimos dias de entrega. O prazo para envio dos documentos para o Fisco termina nesta sexta-feira. Levantamento divulgado na tarde de hoje mostra que, até as 17 horas desta quarta-feira, 14 milhões de pessoas já tinham enviado suas declarações de renda ao governo. A expectativa da Receita é de receber, até sexta-feira, 18 milhões de declarações. O pico de recebimento deste ano aconteceu ontem, quando 1,1 milhão de contribuintes enviaram seus documentos para o Fisco. Segundo Adir, outros 300 mil contribuintes devem encaminhar à Receita, ainda hoje, suas declarações. Cerca de 500 mil das 18 milhões de declarações esperadas pelo governo este ano deverão ser entregues por meio dos formulários de papel. O envio de declarações por meio da Internet poderá ser feito até as 20 horas de sexta-feira. O mesmo vale para os ajustes feitos pelo telefone 0300-78-0300. Depois desse horário, o envio das declarações de renda já garantirão ao contribuinte o pagamento de multa. As entregas por meio de disquetes ou formulários, que podem ser feitas em bancos e agências dos Correios, poderão ser feitas dentro dos horários de funcionamento destes estabelecimentos.