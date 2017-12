Receita ainda espera receber 5,4 milhões de declarações A Receita Federal já recebeu 12,6 milhões de declarações do Imposto de Renda 2004, de acordo com balanço divulgado hoje, com informações coletadas até as 17 horas desta terça-feira. Na última uma hora (entre quatro e cinco da tarde), foram enviadas ao Fisco 90.812 declarações, uma média de pouco mais de 1.500 documentos remetidos por minuto. Considerando as estimativas da Receita, ainda faltam 5,4 milhões de declarações para serem enviadas até as 20 horas desta sexta-feira, para se atingir o total de 18 milhões de documentos esperados pelo governo. Isso significa que a Receita terá que receber daqui para frente um mínimo de 1.429 declarações por minuto para completar os 18 milhões de documentos previstos para serem enviados este ano. O contribuinte deve prestar atenção ao horário de envio das declarações. Todos os dias, entre as três horas da madrugada e sete da manhã, o sistema de recebimento de declarações é fechado para manutenção.