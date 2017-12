Receita alerta os devedores: paguem O secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, alertou hoje aos contribuintes para não deixarem de pagar os impostos e contribuições federais devidos esse ano contando com o novo Refis, o programa de refinanciamento fiscal feito em 1999. Se o novo Refis entrar em vigor, somente serão incluídos débitos vencidos até dezembro do ano passado, disse Pinheiro. ?Por favor, senhores contribuintes não deixem de pagar os débitos correntes porque eles não serão parcelados?. Pinheiro informou que o parcelamento não será feito nos moldes do antigo Refis: se for aprovado, terá prazo de pagamento fixo e regras mais severas. Segundo ele, a proposta em discussão é de um prazo de 150 meses, mas ainda não há definição. O secretário disse que a definição do prazo ?é objeto de intenso embate político?. Se for aprovado o novo programa, os contribuintes pessoa física também poderão, pela primeira vez, se inscrever no novo parcelamento. O Refis antigo foi feito apenas para as empresas. Pelos dados da Receita, divulgados hoje, apenas 39,3 mil empresas permanecem no Refis, que chegou a ter 129 mil empresas.