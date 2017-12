Receita alerta para o perigo de perda de arrecadação O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, alertou hoje para o risco da correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física trazer perdas para a arrecadação. "Temos preocupação com a perda de arrecadação", disse o secretário, destacando que essa preocupação não é só do governo federal, mas também dos estados e municípios, já que quase a metade das receitas(47%) arrecadadas com o IRPF é compartilhada com as prefeituras e os governos estaduais. Ele disse que há vontade da Receita em fazer mudança na tabela, e não uma correção pura e simples para beneficiar os que precisam. Rachid ressaltou, no entanto, que boa parte dos contribuintes já foi beneficiada com medidas de redução de tributos, como aqueles incidentes na cesta básica (arroz, feijão, ovos, farinha e hortigranjeiros). Segundo ele 93% da população foi beneficiada com essa redução. Ele ponderou que essas são medidas para toda a população e não apenas para uma minoria que paga IRPF no Brasil.