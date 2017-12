Receita alerta que correção da tabela do IR pode ser por MP O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse hoje que é possível fazer a correção da tabela do Imposto de Renda por meio de Medida Provisória (MP). Questionado sobre o limite de tempo para isso, o secretário disse que é possível fazer a correção até 31 de dezembro (para entrar em vigor no ano que vem). Segundo ele, no entanto, a Receita ainda está fazendo simulações quanto às perdas de arrecadação que o governo teria, utilizando vários índices de correção. Ele voltou a afirmar que uma correção de 17% da tabela, como pede a CUT, que equivaleria à inflação acumulada no governo Lula pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), representaria "uma perda muito grande na arrecadação", em torno de R$ 2,7 bilhões por ano. Quanto à declaração feita hoje de manhã por Palocci, de que o governo estaria fazendo estudos para tornar o Imposto de Renda mais justo, Rachid foi evasivo. "É uma decisão do ministro", afirmou. O secretário fez essas afirmações em entrevista, após participar do seminário "Pensando o Brasil - Propriedade Intelectual", promovido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Ele teve, também, um curto encontro com o líder do governo na Câmara, deputado Professor Luizinho, em que tratou de alterações na medida provisória 219, que trata da Cofins.