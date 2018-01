Receita alerta sobre e-mail falso que circula na internet Mais um e-mail falso em nome da Receita Federal está circulando na internet com o objetivo de roubar dados dos contribuintes. A correspondência eletrônica é enviada indiscriminadamente, inclusive àqueles que ainda não fizeram a declaração de 2005, ano base 2004. Bem mais elaborado do que os anteriores, o texto tem os logotipos do Ministério da Fazenda, da Receita Federal e do Governo Federal para enganar mais facilmente os desavisados, afirma que a declaração contém erros e pede que contribuinte faça uma retificação. O supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, Joaquim Adir, lembra que Receita Federal não envia e-mails para os contribuintes. "As informações que a Receita Federal passa ao contribuinte são por correspondências no endereço das pessoas", diz. Questionado por quê, então, a Receita Federal pede na declaração o e-mail do contribuinte, Adir informou que este procedimento deverá deixar de existir nas próximas declarações, quando nova sistemática deverá ser adotada. De qualquer forma, a Receita alerta as pessoas para que não abram, nem respondam mensagens que chegam em suas caixas eletrônicas em nome do órgão. "Quadrilhas especializadas em crimes via internet estão aproveitando o período de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005 para tentar obter informações fiscais, bancárias e cadastrais dos contribuintes", informou. As informações são da Radiobrás.