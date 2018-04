Receita altera regras do IPI para setores da economia A Receita Federal alterou as regras de pagamento do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para reduzir o acúmulo de créditos tributários em alguns setores da economia. A medida, segundo o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, tem o objetivo de desburocratizar a cobrança do imposto e reduzir a reclamação pelos créditos tributários junto à Receita. A partir de 1º de outubro os fornecedores para as empresas exportadoras passarão a não recolher o IPI. O mesmo valerá para os fornecedores dos setores de calçados, alimentos e produtos farmacêuticos. "A medida não vai influir na formação dos preços, mas vai permitir um grande ganho no capital de giro das empresas, pois estamos eliminando o problema da acumulação de créditos tributários", explicou o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. O mesmo valerá para os fornecedores da indústria automobilística e só a montadora recolherá o IPI.