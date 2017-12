Receita anuncia que arrecadação de março é recorde O secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, anunciou que a arrecadação obtida no mês passado, de R$ 24,455 bilhões, é um recorde histórico para meses de março. Segundo ele, a arrecadação ficou em R$ 1 bilhão a mais do que a esperada. Tomando por base o primeiro trimestre, o governo conseguiu arrecadar R$ 2,6 bilhões acima do previsto pela Receita Federal. Esse valor corresponde a 4% a mais do que o projetado inicialmente para o comportamento das receitas administradas pela Receita Federal nos primeiros três meses do ano. Segundo Pinheiro, parte do aumento da arrecadação em relação à estimada para o mês de março se deve ao pagamento de R$ 700 milhões a mais feito por uma única grande empresa, cujo nome não foi revelado, por motivo de sigilo fiscal. "No ano passado, essa empresa tinha crédito a compensar e não pagou. Agora, este ano, o pagamento foi maior", explicou Pinheiro. A Receita arrecadou cerca de R$ 1 bilhão a mais também com o pagamento de Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social para o Lucro Líquido (CSLL) referente à declaração de ajuste do ano passado. O secretário explicou que esse aumento é decorrente de um lucro maior das empresas, principalmente as do setor financeiro e as voltadas para exportações. Pinheiro também apontou uma maior eficiência da Receita como outra causa da melhora na arrecadação.