Receita aperta fiscalização de dedução com educação e saúde A Receita Federal decidiu apertar a fiscalização sobre as deduções de gastos com educação e saúde no Imposto de Renda. A partir deste ano, os contribuintes que deixarem de indicar na declaração de renda o CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) dos médicos, hospitais ou escolas aos quais fizeram pagamentos cairão automaticamente na malha fina, o programa de fiscalização especial das declarações. ?A obrigatoriedade de indicar o CPF dos beneficiários já existe. Mas agora vamos mudar o programa para fazer a fiscalização automática, caso a indicação não seja feita?, disse o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Segundo ele, o programa de preenchimento da declaração vai avisar o contribuinte de que a falta de indicação dos prestadores de serviço acarreta a retenção da declaração do contribuinte. O objetivo da medida, segundo Adir, é desestimular a fraude nas deduções, com a indicação de despesas fictícias com saúde e educação. Ao cair na malha, a declaração do contribuinte ficará retida até que ele seja chamado a apresentar os comprovantes dos gastos. O programa da Receita não impede o contribuinte de entregar a declaração sem os dados. A Receita Federal decidiu aumentar o controle sobre deduções com educação e saúde porque os cruzamentos de informações revelaram discrepância entre as despesas que justificariam deduções, nas declarações dos contribuintes, com a renda declarada por profissionais liberais como médicos e dentistas. A entrega das declarações do Imposto de Renda deste ano começa em 1º de março e termina no dia 30 de abril.